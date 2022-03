È passato molto tempo da quando Google Now è scomparso dalla schermata iniziale dei nostri telefoni, ma gli utenti che ne sentono la mancanza sono stati subito accontentati con un suo sostituto: Snapshot. Anche questa opzione, tuttavia, sarà presto rimossa.

L’azienda ha lanciato Snapshot nel 2018. Sebbene da allora abbia subito varie modifiche, è sempre stato accessibile tramite Google Assistant. Sfortunatamente, la storia si ripete e i suoi giorni sono contati, probabilmente lasciando l’eredità di Now nel dimenticatoio una volta per tutte. In questi giorni molti utenti hanno già ricevuto un messaggio d’avviso a riguardo.

Il messaggio d’avviso inviato agli utenti serve a ricordare che gli eventi del calendario, i compleanni, gli aggiornamenti meteorologici e tanto altro possono essere recuperati chiedendo direttamente a Google Assistant. Anche se, ovviamente, questa possibilità è meno utile rispetto a quel che offrono servizi come Now o Snapshot stesso: vedere tutto in una sola scheda. C’è anche una pagina di supporto che annuncia chiaramente la fine di questo servizio.

Google Snapshot e lo stesso destino di Now: l’opzione sarà presto rimossa

Non è la prima volta che il futuro di Snapshot sembra così incerto. Nel 2021, è quasi scomparso dall’app Google più volte, impedendo agli utenti di accedere al feed. Inizialmente, sembrava un bug. A quanto pare, era un test in vista della decisione presa in questi giorni dall’azienda. Non si sa ancora il giorno esatto in cui sarà rimosso.

Mancano solo un paio di mesi a Google I/O, ma non ci aspettiamo che un servizio sostitutivo prenda il suo posto. Piuttosto bisogna abituarsi all’idea che l’assistente digitale dell’azienda sia il perfetto sostituto di tutte queste opzioni più recenti e meno recenti messe assieme. È ugualmente un peccato, se Snapshot fosse stato così importante come Google Now lo era una volta, sarebbe stato un successo per Google. Invece, un sondaggio del 2020 mostra che molti utenti non sapevano nemmeno dell’esistenza di questo strumento.