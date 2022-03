Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti da Expert, data la presenza di una campagna promozionale che punta fortissimo sul cercare di offrire la più ampia possibilità di scelta ai consumatori che al giorno d’oggi vogliono risparmiare al massimo.

Il volantino convince tutti con prezzi assolutamente imperdibili, affiancati da una ampissima possibilità di scelta dei prodotti, la quale punta effettivamente a garantire l’accessibilità anche tramite il sito ufficiale, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (da aggiungere alla cifra mostrata a schermo).

Volantino Expert: arrivano nuovi sconti veramente incredibili

La spesa è ridottissima da Expert, data la presenza di un volantino che riesce addirittura a scontare il nuovissimo Samsung Galaxy S21 FE, portandolo ad un prezzo finale di vendita di soli 549 euro. Una cifra molto più bassa di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere, considerata la recente commercializzazione sul territorio.

In parallelo, comunque, segnaliamo la presenza di altri smartphone molto economici, come realme GT Neo 2, Vivo Y33s, Motorola E20, Oppo A94 o anche TCL 20Y, tutti in vendita a prezzi decisamente abbordabili, con l’unico accenno verso la fascia altissima della telefonia mobile, rappresentato dall’ottimo Apple iPhone 13, acquistabile con un esborso finale di 939 euro.

