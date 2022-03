Con Esselunga non si scherza assolutamente, la recente campagna promozionale lanciata dall’azienda, infatti, prevede la possibilità di approfittare di un buon numero di sconti speciali, anche applicati su smartphone di fascia più o meno alta.

Per essere sicuri di avere la possibilità di sfruttare l’ottima campagna, dovete comunque sapere che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei singoli negozi sparsi per il territorio, in nessun modo i prezzi sono stati attivati sul sito ufficiale. In parallelo, i vari prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, in modo da garantire la maggiore neutralità al consumatore finale.

Esselunga: nuove offerte mettono alle strette le rivali

Esselunga fa impazzire gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone Apple, data la presenza all’interno del volantino di uno sconto decisamente interessante ed intrigante sull’Apple iPhone 12, disponibile nel periodo corrente alla cifra finale di 799 euro, per quanto riguarda la variante con un taglio di memoria di 128GB (non espandibili).

Per cercare di accontentare anche il pubblico alla ricerca di un prodotto Android, è stato reso disponibile lo Xiaomi Redmi Note 8 2021, ad un prezzo inferiore ai 200 euro. Chiaramente le prestazioni sono ben lontane dal precedente, ma resta comunque una validissima alternativa per coloro che vogliono cercare di risparmiare il più possibile.

A questo link potete comunque trovare tutte le informazioni del caso, scoprendo anche da vicino quali sono i prezzi più bassi del volantino Esselunga, e ricevendo gli sconti, prima di decidere se recarsi in negozio.