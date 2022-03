Complici accise, IVA e tasse di vario tipo il costo del Diesel al dettaglio è aumentato parecchio per noi poveri automobilisti. Spesso scegliamo la bici elettrica o il monopattino per i nostri brevi tragitti abituali ma a volte si rende necessario l’uso dell’auto, specie durante l’inverno.

Senza privarci delle nostre uscite e delle nostre necessità possiamo limare il consumo di carburante scegliendo di adottare alcuni piccoli accorgimenti. Questi consigli tornano utili nel momento in cui vogliamo risparmiare decine di euro al mese sul rifornimento. Ecco come bloccare l’astina indicatrice del serbatoio per non correre giornalmente alla colonnina.

Come risparmiare Diesel con questi trucchi