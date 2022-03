Per alcuni abbonati alla piattaforma di streaming DAZN sta per arrivare una brutta sorpresa. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, l’azienda avrebbe deciso di aumentare il costo dell’abbonamento ma solo per alcune persone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN avrebbe intenzione di aumentare il prezzo dell’abbonamento per le doppie utenze

Al momento con l’abbonamento alla nota piattaforma di streaming DAZN si ha la possibilità di utilizzare la doppia utenza collegando il proprio account su due dispositivi, il tutto ad un costo di 29,99 euro al mese.

Tuttavia, già da tempo si era parlato di un possibile aumento per questa tipologia di utenti, ma fino ad ora l’azienda non ha mai deciso di porre dei rincari. Stando a quanto è emerso in queste ore, sembra che DAZN aumenterà effettivamente il costo mensile per gli abbonamenti a doppia utenza. Questi aumenti dovrebbero essere adottati a partire dalla prossima stagione calcistica e non nell’immediato. Per il momento, quindi, gli utenti che hanno o che vorranno avere un abbonamento alla piattaforma con doppia utenza possono stare tranquilli.

Vi ricordiamo comunque che il catalogo di contenuti offerto da DAZN è molto vasto. Ci sono infatti ben sette partite del campionato di calcio della Serie A, le partite della Serie B e della competizione calcistica LaLiga, ma non solo. Nell’abbonamento, sono anche incluse altri eventi sportivi. Tra questi, ci sono ad esempio il football americano della NFL, la MMA della UFC, la grande boxe di Matchroom, Golden Boy e le freccette e i canali Eurosport 1 HD e 2 HD con il ciclismo ed il grande tennis del Roland Garros, US Open e Australian Open.