Yeslicense è un distributore ufficiale di licenze Microsoft Office e Windows, che da ormai 8 anni soddisfa le esigenze di migliaia di clienti. Fondata ufficialmente in Francia, si è sempre contraddistinta per i prezzi veramente bassissimi, ed un supporto tecnico attivo 24 ore su 24, con 2 tecnici per aiutare gli utenti con l’installazione delle chiavi acquistate.

Le migliori offerte di Yeslicense

Le migliori offerte disponibili su Yeslicense sono le seguenti:

Windows 11 Professional a 9,99 euro – LINK.

a – LINK. Office 2021 Professional plus a 24,99 euro – LINK.

a – LINK. Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus a 29,99 euro – LINK.

Il pagamento può avvenire con le principali carte di credito, mentre la consegna è immediata via e-mail (sarà necessario attendere davvero pochi minuti).

Nell’eventualità in cui la chiave fosse difettosa, è prevista la sostituzione immediata, ed automatica; come anticipato, per ogni problema è presente il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. Il tasso di soddisfazione degli utenti che hanno provato il servizio è molto elevato, su Trustpilot raggiunge il 95%, segnale che Yeslicense è un’azienda seria ed affidabile. Da non dimenticare, infine, che le offerte indicate sul sito, sono da considerarsi valide sia per privati che per professionisti.

Come Yeslicense riesce ad avere prezzi così bassi?

Il risparmio è assolutamente sotto gli occhi di tutti, ma come è possibile che costino così poco? la risposta è semplice, Yeslicense acquista un grande numero di licenze Microsoft da aziende che non ne necessitano più (per svariati motivi, migrazione, insolvenza o inutilizzo), riuscendo così a versare una cifra più bassa del listino originario, ed ottenendo anche sconti proprio per i grandi quantitativi, dato che le aziende se ne vogliono “sbarazzare”.

In aggiunta al risparmio alla fonte, Yeslicense riesce a ridurre al massimo i costi di gestione e di esercizio, infatti non disponendo di magazzini/uffici, e non dovendo spendere per l’invio delle licenze, non deve aggiungere alcunchè al prezzo finale. Tutto il procedimento è assolutamente legale, a patto che le licenze vengano acquistate in Europa, come stabilito dalle disposizioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.