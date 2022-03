Il team di Microsoft ha approvato una modifica al sistema operativo Windows 11 che consente di eseguire app Android.

La novità è giunta agli utenti americani con il recente update di sistema e non tarderà a palesarsi anche in Italia in vista di una successiva patch ottenibile via Windows Update. Dopo la possibilità di virtualizzare distribuzioni di Linux è arrivata anche l’opportunità di trasformare il proprio PC in un hub Android del tutto simile al mobile.

Ma per accedere alle suddette funzioni aggiornate occorre rispettare alcuni requisiti di sistema diffusi dalla stessa compagnia di Redmond attraverso un post dedicato. Ecco cosa serve per poter godere delle app Android per Windows 11 tramite l’appstore di Amazon.

Windows 11 esegue le app Android, ma solo a queste condizioni

Le condizioni operative per il run delle applicazioni del robottino verde su OS Windows 11 sono le seguenti:

RAM : 8 GB (minimo) – 16 GB (raccomandati)

: 8 GB (minimo) – 16 GB (raccomandati) Storage : Solid State Drive (SSD)

: Solid State Drive (SSD) Processori Intel Core i3 ottana generazione(minimo) o superiore AMD Ryzen serie 3000 (minimo) o superiore Qualcomm Snapdragon 8c (minimo) o superiore

Architettura CPU : x64 or ARM64

: x64 or ARM64 Virtual Machine Platform: Questa impostazione deve essere abilitata.

Prima d’ora la software house americana non aveva diffuso informazioni circa la tipologia di unità disco, limitandosi di fatto ad indicare una capacità di archiviazione minima di 64 GB. Ma sembra proprio che Microsoft abbia attuato un cambio di direzione indicando gli SSD quali vettori preferiti per l’uso dei nuovi sistemi virtuali. Ciò a ragione dell’adeguamento del Windows Subsystem on Android (WSA) al sistema di gestione delle app che potrebbe incorrere in lag di sorta.

Interessante notare la presenza di una CPU AMD Ryzen 3000 nonostante il supporto Windows 11 menzionasse una compatibilità estesa anche alla versione 2000 della piattaforma Zen+. Per Intel, invece, basta una CPU Core i3 di ottava generazione e successiva.