Molti degli utenti di WhatsApp iscritti in Italia hanno ricevuto in queste ultime settimane una serie di messaggi inerenti il tema della vaccinazione contro il Covid. Le comunicazioni, messe in circolo da hacker e malintenzionati della rete, rappresentano un pericolo da non sottovalutare per i lettori.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

La campagna di vaccinazione in Italia contro il Covid con Pfizer o Moderna ha raggiunto certamente un successo indiscutibile. L’introduzione dell’obbligo di vaccino per gli over 50 però ha portato a non poche polemiche, specialmente da parte di coloro che sono più scettici nei confronti dell’immunizzazione.

Gli hacker ed i malintenzionati della rete puntano proprio a questo bacino di pubblico. A tal proposito, da quando è stato introdotto l’obbligo, su WhatsApp sono tornati numerosi messaggi in cui si parla dell’inefficacia del vaccino contro Omicron o anche della presenza di effetti collaterali a lungo termine per la vaccinazione.

La comunità scientifica, anche grazie a recenti pubblicazioni su New England Journal of Medicine e Lancet, ha smentito senza alcun dubbio l’ipotesi di effetti collaterali a lungo termine con Pfizer e Moderna. I numeri di una vaccinazione mondiale di massa escludono totalmente questo scenario.

Le notizie che circolano su WhatsApp devono essere smentite anche relativamente all’efficacia per la variante Omicron. Le attuali curve del contagio indicano, infatti, che con le cosiddette terze dosi booster il picco dei casi è drasticamente diminuito. Sempre grazie ai vaccini inoltre si è ridotta in maniera decisa l’incidenza del virus sul sistema ospedaliero.