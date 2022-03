I clienti di TIM nel corso di questo mese di marzo hanno a loro disposizione importanti occasioni sul fronte della telefonia mobile. Gli abbonati, infatti, potranno beneficiare di una serie di ricche iniziative low cost, alternative ad Iliad ed alle sue principali promozioni. Tra queste offerte, spicca senza dubbio la nuova tariffa Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

La tariffa Wonder di TIM prevede un duplice bundle. In un primo pacchetto, gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Molto vantaggioso è anche il secondo pacchetto che prevede consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 50 Giga per navigare in internet. Il costo, in tale circostanza, è pari a soli 8,99 euro al mese.

Gli abbonati che decidono di attivare una di queste ricaricabili avranno a loro disposizione anche una garanzia ulteriore: TIM infatti assicura costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento.

Le condizioni di TIM per la sottoscrizione di queste tariffe sono molto semplici. Gli utenti in primo luogo dovranno impegnarsi nell’effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Le tariffe Wonder non prevedono attivazione per coloro che hanno una SIM già operativa. Al tempo stesso, a differenza di altre promozioni di listino, gli abbonati di TIM non potranno procedere con la sottoscrizione online.