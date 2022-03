Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina molti si stanno chiedendo come donare. Nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per inviare sostegno alla popolazione ucraina? La risposta è si. Dal primo giorno degli scontri sono state organizzate raccolte fondi e beni di prima necessità.

Mentre ONG e associazioni sono impegnate nella raccolta fondi, piccoli gruppi cittadini ed enti locali cercano soprattutto coperte, vestiti caldi, strumenti e prodotti di primo soccorso, pannolini e assorbenti ma anche cibo in scatola e piccoli giochi per bambini.

Di seguito un elenco delle associazioni che si occupano di raccolta fondi e dei luoghi per portare i beni di prima necessità nelle principali città italiane.

Donazioni per l’Ucraina

Anche Save the Children ha aperto un canale dedicato per aiutare l’Ucraina. Dal 2014 Save the Children sostiene la popolazione ucraina con interventi umanitari essenziali. Le donazioni verranno utilizzate per garantire il primo soccorso, cibo, acqua e cure ai bambini e alle loro famiglie.

Anche l’associazione italiana Soleterre che si prende cura di ragazzi e ragazze malati di cancro ha aperto una raccolta fondi per continuare a fornire assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie negli ospedali ucraini.

Possono essere inviate donazioni per l’Ucraina con un sms al numero 45525 della Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEFL e tre organizzazioni umanitarie hanno deciso di raccogliere i fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga dalle ostilità e di garantire loro un’assistenza umanitaria rapida ed efficace . I fondi raccolti serviranno a garantire alle famiglie e ai bambini in Ucraina cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale, sostegno psicologico, riparo, coperte.

Come donare: