Gli smartphone si sono gradualmente evoluti in necessità in questi tempi moderni. È il gadget più utilizzato del 21° secolo, tanto che quasi tutti gli esseri umani del pianeta ne richiedono uno.

Nella nostra vita quotidiana, questi dispositivi sono indispensabili. Più funzioni può eseguire un telefono, più funzioni ha e più è prezioso. In sostanza puoi comprare un cellulare per poche centinaia di dollari, ma se vuoi di più dovrai spendere di più.

Falcon Supernova iPhone 6 con diamante rosa

Questo è stato il telefono più costoso al mondo dal 2014. Non è un prodotto iPhone, ma è di Falcon, un’azienda americana di fascia alta. Nel 2004 è stato rilasciato questo iPhone 6 personalizzato, ricoperto di oro 24 carati e incluso un enorme diamante rosa sul retro.

È anche rivestito in platino e dispone di funzioni di protezione dagli hacker per mantenere i dati del proprietario al sicuro da occhi indiscreti. Nita Ambani, moglie dell’uomo più ricco dell’Asia e proprietaria della squadra indiana di cricket, possiede la Pink Diamond Falcon Supernova.

Penseresti che un telefono così costoso avrebbe specifiche incredibili, ma non è così. Questo telefono ha uno schermo da 4,7 pollici con una risoluzione di 750 x 1334 pixel, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna e nessuna memoria esterna. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre la fotocamera anteriore ha una risoluzione di 1,2 megapixel.

Questo telefono è alimentato da una batteria Li da 1810 mAh non rimovibile. batteria PO. Il Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond ha funzionalità 3G e 4G. Può connettersi a Wi-Fi e Hotspot nonostante abbia un solo slot per una scheda SIM. GPS, Bluetooth, V4.0, NFC, USB e altre tecnologie di comunicazione sono tutte incluse in questo telefono.

iPhone 4S Elite Gold

Questo iPhone di Stuart Hughes vale uno sbalorditivo 9,4 milioni, consolidando il suo dominio nel mercato dei telefoni di lusso realizzando alcuni dei telefoni più costosi del mondo.

L’Elite Gold iPhone 4, invece, presenta un pannello posteriore e il logo del telefono entrambi composti da oro 24 carati ed è decorato con 500 diamanti da 100 carati.

Per un’impressione ancora più eccezionale, il pulsante Home è costituito da un diamante a taglio singolo da 8,6 carati e il logo è composto da cinquantatré diamanti. Per finire, il telefono arriva in una grande scatola che è più simile a un solido baule in platino con osso di dinosauro T-Rex lucido e rifinito con una miriade di gioielli rari e preziosi.

Edizione per iPhone 4 Diamond Rose

Questo Apple iPhone 4 Diamond Rose Edition è il terzo telefono più costoso del mondo. Finora sono stati realizzati solo due telefoni per mantenerlo esclusivo e ognuno è stato personalizzato per i suoi proprietari.

Il telefono è composto da oro rosa puro e presenta cinquecento diamanti da 100 carati, con cinquantatré diamanti che adornano il logo Apple. Il pulsante home è costituito da un raro diamante rosa a taglio singolo da 7,4 carati. Al momento dell’acquisto, questo dispositivo viene fornito con una scatola unica (più simile a una cassa) composta da un’unica lastra di granito del peso di circa 7 kg.