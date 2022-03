Il nono film di Fast & Furious è davvero arrivato, e puoi guardarlo questo mese su Sky Cinema.

Questo marzo vede anche l’arrivo della brillante commedia televisiva People Just Nothing nel loro primo lungometraggio, Hugh Jackman nei panni di un investigatore privato in Reminiscence e un racconto di formazione ambientato nella Scozia degli anni ’90 in Our Ladies. Inoltre, è un mese importante per i fan dell’horror con la caduta sia di Maligno che di Don’t Breathe 2.

Ecco cosa vedere su Sky Cinema a marzo

The World to Come

Disponibile da sabato 5 marzo su Sky Cinema on demand.

Katherine Waterston (Animali fantastici e dove trovarli) e Vanessa Kirby (The Crown) sono due mogli di contadini durante la metà del 19° secolo lungo la frontiera della costa orientale americana. Mentre combattono le difficoltà e l’isolamento, le donne si sentono attratte a vicenda. Un fresco film d’epoca romantico.

Fast & Furious 9

Disponibile da venerdì 11 marzo su Sky Cinema on demand.

È la nona uscita della saga Fast, ora Dom Toretto interpretato da Vin Diesel viene richiamato dal pensionamento dall’assassino più abile e dal pilota più abile che abbia mai incontrato: e guarda caso è il fastidio di Dom, Jakob.

Reminiscence

Disponibile da venerdì 18 marzo su Sky Cinema on demand.

Hugh Jackman è un investigatore privato che esplora i ricordi perduti del suo cliente per scoprire i segreti e la verità. Ma quando la sua vita viene cambiata da una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson), il suo lavoro diventa una pericolosa ossessione che scopre una violenta cospirazione. Una nuova interpretazione del classico genere thriller noir.

Luce nera

Disponibile da venerdì 25 marzo su Sky Cinema on demand.

Se hai amato il lavoro che Liam Neeson ha fatto con Taken per diventare un eroe d’azione in piena regola, allora adorerai Blacklight. Qui interpreta un agente governativo freelance che fa i conti con il suo oscuro passato. Ma quando scopre qualcosa che lo mette sulla linea di tiro del direttore dell’FBI, riuscirà a trovare la redenzione?