Il colosso sud coreano Samsung sembrerebbe pronto a lanciare un nuovo smartphone del tutto inaspettato, si tratta di un dispositivo di fascia media con il nome Galaxy.

Quest’ultimo sarebbe il Galaxy più economico della storia di Galaxy, il modello è l’M23 5G, appetibile ad un prezzo molto concorrenziale. Scopriamo insieme tutti i dettagli emersi fino ad ora.

Samsung Galaxy M23 5G sarà il Galaxy più economico della storia

Il dispositivo che sta per lanciare Samsung dovrebbe arrivare come uno dei più economici in assoluto a supportare le reti 5G. Lo smartphone sarebbe identificato dal codice modello SM-M236B/DS. Sotto il cofano dovrebbe avere un processore Qualcomm Snapdragon 750G con 6 GB di RAM, mentre un suo punto di forza dovrebbe essere la batteria da 6.000 mAh.

Galaxy M23 5G arriverà sul mercato con Android 12, rimane da capire se ci sarà la One UI 4.0 o 4.1. Il suo lancio sembra imminente per il mercato olandese, staremo a vedere se e quando Samsung intenderà lanciarlo anche in Italia.

Attualmente non ci sono altre informazioni a riguardo, possiamo solamente dire che, nonostante il colosso abbia appena lanciato i dispositivi top di gamma quali Galaxy S22, non si è fermato nemmeno un attimo per respirare che già pensa ad un futuro smartphone più appetibile di quelli appena lanciati, almeno economicamente parlando.