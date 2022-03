Il settore delle auto è in continuo fermento con gli automobilisti alla continua e disperata ricerca di modi per risparmiare gasolio. Non è un bel periodo per pianificare lunghi tragitti ma con alcuni consigli è possibile effettuare meno soste al self service per il pieno di carburante.

Dopo i recenti aumenti di prezzo fatti registrare per benzina e diesel è tempo di scoprire che esistono parecchi modi per far permanere la lancetta del serbatoio in posizione il più a lungo possibile. Scopriamo subito come fare.

Ecco come risparmiare diesel con questi trucchi e consigli

Inseriamo i soldi nella console del distributore, estraiamo la pompa e premiamo sul pulsante di erogazione per scoprire che i canonici 20€ rilasciano una quantità di gasolio irrisoria rispetto a qualche mese fa. Il prezzo è troppo alto e di conseguenza i litri sono sempre meno.

Ci accorgiamo di questa situazione anche quando viaggiamo su lunghi percorsi. Le soste alle colonnine aumentano vertiginosamente. Esiste un modo per risparmiare diesel? A dire il vero ce n’è più di uno. Eccovene alcuni: