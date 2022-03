Il PlayStation Store offre una grande quantità di videogiochi e molto spesso Sony decide di proporli a dei prezzi pressoché stracciati. In questi ultimi giorni, in particolare, sullo store è possibile trovare dei videogiochi di rilievo per la console PS4 ad un costo inferiore ai 6 euro. Vediamo qui di seguito quelli più interessanti.

PlayStation Store: tanti videogiochi per PS4 in offerta a meno di 6 euro

Sul PlayStation Store è possibile trovare molto spesso numerosi videogiochi scontati a dei prezzi davvero accessibili. Come già accennato, le offerte di questi ultimi giorni sono davvero da capogiro.

Sullo store è infatti possibile trovare dei videogiochi molto famosi e costosi ma a dei prezzi inferiori addirittura ai 6 euro. Tra questi, abbiamo in primis Shenmue 3, ovvero l’ultimo capitolo della saga con protagonista il giovane Ryo Hazuki realizzata da Yu Suzuki. Questo videogioco ha un prezzo di 29,99 euro, ma ora è acquistabile a soli 5,99 euro.

Troviamo poi Super Bomberman R, un puzzle game targato Konami, che ha un prezzo di 39,99 euro. In questi giorni, però, sarà possibile portarselo a casa a 5,99 euro. Sullo store troviamo infine anche videogiochi in offerta a soli 2,99 euro, come ad esempio Tomb Raider: Definitive Edition e Star Wars Battlefront 2 a 4,99 euro.

Salendo di prezzo, troviamo ancora in offerta per PS4 anche titoli come Marvel’s Spider Man e The Last of Us Parte II. Questi ultimi vengono attualmente proposti a 19,99 euro, ovvero con uno sconto di 20 euro rispetto al loro prezzo iniziale. Assassin’s Creed The Elio Collection, infine, viene proposto a 14,99 euro, contro i suoi iniziali 49,99 euro.