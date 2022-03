Il riconoscimento arriva per la tecnologia all’avanguardia che caratterizza Find N, il primo flagship pieghevole di OPPO, e che vede l’integrazione di una struttura a cerniera e di un display che creano un’esperienza foldable di alto livello.

Oppo Find N: Un concentrato di tecnologia e soluzioni d’avanguardia

Dopo il successo ottenuto con il lancio ufficiale della serie Find X5, OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli Smart device, annuncia che durante Mobile World Congress (MWC) 2022 è stata insignita del premio “Disruptive Device Innovation” al GLOMO Awards 2022.

Il riconoscimento arriva per la tecnologia all’avanguardia del suo primo pieghevole Find N, caratterizzato dall’integrazione di Flexion Hinge e del Serene Display.

“Siamo onorati che Find N abbia ricevuto il Disruptive Device Innovation Award ai GLOMO di quest’anno. Si tratta di un importante riconoscimento verso i prodotti e la tecnologia di OPPO, non solo da parte dei nostri colleghi del settore, ma anche degli stessi utenti finali”, dichiara Billy Zhang, Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Service di OPPO. “Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, siamo lieti di vedere che Find N sta finalmente rendendo i dispositivi pieghevoli adatti alle esigenze di chiunque, e non solo per gli appassionati di tecnologia. L’esperienza dell’utente è al centro del nostro lavoro mentre esploriamo nuove soluzioni su come fornire un valore aggiunto attraverso l’innovazione tecnologica.”

I GLOMO Awards sono presieduti da oltre 200 esperti indipendenti del settore, analisti, giornalisti, accademici, rappresentanti di operatori mobile e CTO.

Sono ampiamente riconosciuti come il premio più prestigioso nel settore mobile. La categoria Disruptive Device Innovation riconosce i nuovi prodotti tecnologici che utilizzano l’innovazione nell’hardware e nel software per migliorare le prestazioni e l’esperienza dell’utente. Nel vincere il premio, Find N è stato riconosciuto per il suo distinto meccanismo a cerniera ideato da Oppo e per il suo design unico.

Find N è il primo smartphone flagship pieghevole di OPPO

Con il suo design ergonomico, Find N offre un comodo utilizzo con una sola mano, insieme a un’esperienza altamente coinvolgente quando è aperto.

Per affrontare i problemi associati alle pieghe dello schermo, OPPO ha introdotto il proprio design Flexion Hinge nel dispositivo. La nuova cerniera migliora l’affidabilità e riduce l’aspetto delle pieghe dello schermo.

Grazie a continui investimenti in R&S e nuovi progressi nell’innovazione del prodotto, OPPO ha registrato una crescita del 22% nelle spedizioni globali di smartphone nel 2022. Con una quota totale dell’11% nel mercato globale degli smartphone, OPPO si è posizionata al quarto posto nelle aziende smartphone più grandi al mondo. Il portafoglio di smartphone 5G di OPPO ha contribuito a farla diventare la seconda azienda produttrice di smartphone Android 5G per due anni consecutivi. Di fronte a una maggiore integrazione tra il mondo virtuale e quello reale e all’arrivo di un’Internet of Experience 5G onnicomprensiva, OPPO continua a impegnarsi per offrire un futuro migliore e Smart a sempre più persone, attraverso una tecnologia e un’esperienza utente migliorate.

Questo approccio trova conferma nel recente lancio della serie Find X5, che alza l’asticella delle performance degli smartphone di fascia alta. La Serie Find X5, infatti, è la prima ad essere alimentata dal NPU dedicato all’imaging di OPPO, MariSilicon X, e da altre tecnologie altamente innovative. Ogni aspetto della Serie Find X5 è stato concepito per offrire la migliore esperienza utente possibile con design premium e comparto fotografico all’avanguardia.