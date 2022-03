OPPO Find X5: gli smartphone sono su Amazon, approfitta degli omaggi a tempo limitato!

L’attesissima famiglia di OPPO, composta dai modelli Find X5, X5 Pro e X5 Lite è giunta ufficialmente su Amazon e per l’occasione ci saranno degli interessanti omaggi da non perdere! Scopriamoli tutti nel paragrafo seguente.

OPPO Find X5: tutti gli omaggi proposti da Amazon per il mese di Marzo

Il primo, inimitabile, è il Find X5 Pro. Uno smartphone dalla qualità, prestazioni e design migliori al momento, un pieno di tecnologia con linee estetica formidabili. Questo modello altro non è che il primo ad avere il potentissimo processore Snadragon 8 Gen 1. Su Amazon è disponibile al costo di 1299,99€ con in omaggio un paio di auricolari Enxo X, un Watch Free, una cover e un sistema di ricarica super rapida AirVOOC. In più, godi di 6 mesi di garanzia aggiuntiva.

Il secondo modello, ma non per importanza, è OPPO Find X5. Dal punto di vista estetico e del processore Qualcomm Snapdragon 888 infatti è molto simile al modello Pro. In questo caso il costo è leggermente più accessibile: lo porti a casa a 999€ e in aggiunta ricevi un paio di auricolari Enco X, un Watch Free e una cover.

In conclusione, vi è il medio di gamma Find X5 Lite. Nonostante sia la versione Lite, non significa che valga meno rispetto agli altri. Anche in questo caso infatti trattasi di un prodotto premium. Sotto la scocca, vi è il processore MediaTek Dimensity 900 con supporto alla connettività ultra veloce 5G. Questo modello è tuo a 499€ e anche in tal caso ci sono una serie di omaggi. Ricevi un paio di Enco Free2, una Cover e un OPPO Band.