Solo ieri l’operatore virtuale Noitel ha deciso di prorogare la propria offerta denominata Super Jump 120 Giga e, contestualmente a questa decisione, ha anche lanciato una nuova offerta annuale.

Si tratta infatti, come succede anche per PosteMobile, di un’offerta con pagamento annuale, che sicuramente è più conveniente di una con pagamento mensile. Si chiama StepX12. Scopriamo insieme cosa prevede.

Noitel lancia un’offerta con pagamento annuale

Andiamo per grado, l’offerta prorogata, la Super Jump 120 Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati mensile a 7,99 euro al mese. Questa offerta è stata prorogata fino al prossimo 31 marzo 2022, salvo cambiamenti nel corso del mese.

La nuova offerta denominata StepX12 invece comprende 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti i numeri nazionali e 2 Giga di traffico dati disponibile anche in Roaming UE. A differenza della Step base, il pagamento di questa offerta avviene tuttavia in anticipo, permettendo al cliente di ottenere 12 mesi al costo promozionale di 30 euro, che equivalgono a soli 2.50 euro al mese.

A partire dal tredicesimo mese, StepX12 si rinnoverà in automatico sempre al prezzo di 30 euro, offrendo ulteriori 12 mesi. Come succede per l’offerta standard Step, anche la nuova StepX12 risulta valida per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità. Il costo di attivazione è sempre pari a 5 euro, mentre la scadenza è fissata per il 31 Marzo 2022, salvo eventuali cambiamenti. Visitate il sito dell’operatore per maggiori dettagli.