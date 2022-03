Netflix ha interrotto la produzione di tutte serie in lingua russa per lo streamer e sta interrompendo le future acquisizioni dalla Russia per colpa dell’invasione in corso dell’Ucraina, ha confermato a The Hollywood Reporter un individuo a conoscenza della questione.

Lo streamer aveva quattro serie russe in lavorazione: Zato, un dramma poliziesco neo-noir; Anna K, una rivisitazione contemporanea di Anna Karenina di Tolstoj che sarebbe stata la prima serie originale russa di Netflix; Nothing Special, un dramma su un giovane attore che lavora in un ente di beneficenza per persone con disabilità; e una quarta serie senza titolo.

Anna K e Nothing Special avevano già terminato le riprese a dicembre, mentre il progetto senza titolo sta per finire le riprese, secondo l’individuo vicino a Netflix.

Ecco il nuovo annuncio

All’inizio di questa settimana, Netflix ha dichiarato che non avrebbe trasmesso alcun canale statale russo sulla sua piattaforma nonostante una nuova legge russa entrata in vigore lunedì.

A dicembre, Netflix è stato aggiunto al settore dei “servizi audiovisivi” della Russia, che richiede a tutti i membri, compresi i media statali, di rispettare le normative sulle emittenti stabilite dal governo russo, che include la trasmissione di 20 importanti canali TV federali russi che spesso trasmettono la propaganda di Putin.

Secondo quanto riferito, Netflix ha meno di 1 milione di abbonati in Russia, ma lo streamer ha continuato ad espandere la sua attenzione sui contenuti internazionali e non in inglese, soprattutto alla luce dei recenti successi con successi come Squid Game e Lupin. Anche altri importanti studi cinematografici come Universal, Paramount, Warner Bros. e Disney hanno ritirato le uscite nelle sale in Russia in rapida successione questa settimana.