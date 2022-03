Motorola ha lanciato negli anni svariati dispositivi di fascia alta ma il suo punto forte da sempre sono quelli di fascia media, in particolare la serie Moto G. L’azienda ha ampliato la gamma di dispositivi nel corso degli anni per includere più offerte a buon mercato. La società sta lavorando ad un altro telefono super economico, il Moto G22, le cui specifiche complete e i rendering dall’aspetto ufficiale sono trapelati online.

Motorola G22 sarà parte della fascia relativamente bassa e non offrirà connettività 5G. Secondo quanto riferito, sarà dotato di un display OLED da 6,53 pollici a 90 Hz con una risoluzione di 720p+ (1600x 720). Solo l’anno scorso Motorola ha annunciato per la prima volta dispositivi economici con pannelli LCD ad alta frequenza di aggiornamento. Potrebbe essere in arrivo anche una variante LCD del G22.

Motorola G22: molto economico e dotato di display OLED a 90 Hz

Il Moto G22 avrà apparentemente un chip MediaTek Helio G37 a 2,3 GHz. La variante prevista per l’Europa dovrebbe arrivare con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, anche se la configurazione finale può variare a seconda del mercato. Altre specifiche riportate includono uno slot per schede microSD, Bluetooth 5.2, jack per cuffie da 3,5 mm e un sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione. Il dispositivo sarà presumibilmente alimentato da una batteria da 5.000 mAh, che combinata con le sue specifiche modeste e la risoluzione dello schermo dovrebbe offrire una durata della batteria ottimale. Tuttavia, una ricarica completa potrebbe richiedere del tempo.

Le fotocamere saranno l’unico altro aspetto degno di nota considerata la fascia di riferimento. Presenti un obiettivo principale da 50 MP f/1.8, un ultra-wide da 8 MP e sensori di profondità e macro da 2 MP. Nella parte anteriore, dovrebbe esserci una fotocamera da 16 MP f/2.0 per i selfie. Nonostante l’hardware modesto, il G22 dovrebbe registrare video in risoluzione Full HD. Al momento non è chiaro, ma il dispositivo potrebbe supportare anche Android 12. Non ci sono dettagli esatti su prezzi o disponibilità, ma data la fuga di notizie dettagliata, è solo questione di tempo prima che anche questi dettagli siano disponibili.