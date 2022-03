Gli sviluppatori del gruppo Xiaomi si sono prodigati nella finalizzazione della nuova ROM MIUI. La versione 13 è in via di distribuzione nel canale Global che include anche i telefoni venduti in Italia. Da qui alla pressione sul pulsante di installazione il passo è breve, Non manca molto per ricevere il major update. La cosa importante è trovare il proprio smartphone inserito nella seguente lista.

MIUI 13: smartphone in attesa di riceverla, arriverà per questi modelli

La nuova edizione della ROM Android per dispositivi Xiaomi e Redmi includerà il supporto a nuove interessanti opzioni di utilizzo. Grandi saranno i cambiamenti in ottica UI, sicurezza, personalizzazione e funzioni. Niente è lasciato al caso per l’inedito sistema operativo. Tra le feature più in vista ci sembra impossibile non menzionare:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

Smart Balance: per l'equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

Per quel che riguarda i telefoni compatibili abbiamo un primo stralcio di elenco riassumibile nella lista a punti che segue: