Le migliori offerte del volantino MediaWorld, fanno letteralmente impazzire gli utenti che da tempo volevano acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, data la presenza di prezzi bassi applicati anche sugli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale riprende esattamente quanto di buono avevamo visto in passato, promettendo in cambio la possibilità di acquistare i prodotti comodamente dal divano di casa propria, data la presenza dei medesimi sconti sul sito ufficiale, ma con annessa spedizione a pagamento presso lo stesso domicilio (indipendentemente dal livello di spesa).

MediaWorld: ecco quali sono gli sconti più pazzi

MediaWorld convince tutti con una campagna promozionale di assoluto livello, all’interno della quale si trovano prodotti di fascia alta, in vendita a cifre ridottissime. Sono davvero tantissimi i prodotti effettivamente in promozione, partendo dalla fascia alta della telefonia mobile, incrociamo soluzioni del calibro di Galaxy S22 Ultra, disponibile a 1379 euro, passando anche per Apple iPhone 12 a soli 958 euro, oppure un più economico Galaxy S21 5G, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 798 euro.

Nel momento in cui si volesse invece cercare di risparmiare il più possibile, il consiglio è di puntare dritti verso Xiaomi Redmi 10, 11T Pro, 11T, Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Neo (in vendita a 549 euro), ma anche Find X3 Lite, Oppo A54, Galaxy A52, Galaxy A12 o similari. Per i dettagli del volantino raccomandiamo assolutamente la visione delle pagine correnti, scoprirete i singoli prezzi attivati per voi.