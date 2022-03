Tante novità attendono i clienti di Netflix nel corso di questo 2022. La piattaforma streaming sta per mettere in campo una serie di importanti esclusive per tutti gli abbonati. Si segnalano in tal senso, le nuove stagioni di The Crown, di Stranger Things e la stagione conclusiva di Better Call Saul. Una novità del tutto inattesa, inoltre, potrebbe arrivare per la La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La piattaforma streaming ha da poco rilasciato gli ultimi episodi, quelli della quinta stagione, per la fortunata serie tv spagnola, divenuta in poco tempo un fenomeno globale. Gli episodi, resi disponibili nel mese di Dicembre, hanno seguito in ordine temporale i cinque episodi rilasciati già lo scorso mese di Settembre.

Con la fine della storia principale de La casa di carta, anche per non abbandonare il fedelissimo pubblico che ha seguito questo prodotto, Netflix sta valutando una serie di spin off da produrre già nel corso dei prossimi mesi.

Il primo spin off messo in cantiere da Netflix è quello relativo a Berlino, uno dei protagonisti più amati de La casa di carta. La piattaforma streaming ha ufficializzato questa produzione, anche se per ora non è ancora disponibile un titolo titolo. I primi episodi di questa nuova serie tv potrebbero arrivare già nel corso del 2022. Anche con questa novità, Netflix vuole seguire la strada recente delle grandi produzioni originali tra cui si segnalano i titoli divenuti cult di E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.