Nel mentre il mondo è scosso da forte rumore della guerra, c’è chi pensa a tutt’altro, stiamo ovviamente parlando dei truffatori, i quali a quanto pare non mancano di fantasia e non si lasciano influenzare dallo status delle vicende che coinvolgono il mondo in determinati momenti, basti pensare che durante il pieno della pandemia di Coronavirus le campagne di phishing si sono addirittura intensificate.

Questa volta parliamo di una nuova campagna ai danni però specificatamente dell’utenza italiana, la quale sfrutta il buon nome dell’Istituto della Previdenza Sociale, l’INPS, per colpire una fascia della popolazione decisamente più vulnerabile, cercando di far abbassare le difese grazie ad un nome autorevole a chi magari non è propriamente esperto nel campo dello sgamare le mail fasulle.

Una falsa comunicazione per diffondere malware

Come potete ben vedere, la mail dannosa inviata a molti utenti italiani avvisa chi legge di una sua istanza non andata a buon fine a causa della mancanza di parte della documentazione necessaria, la quale può essere visionata per completare la richiesta all’interno di un file .zip presente in allegato alla mail, ebbene quel file contiene per l’appunto un malware a dir poco letale, se scaricato, aperto ed eseguito il vostro computer cadrà nelle sue mani.

Il malware una volta eseguito si installerà nel registro come payload e inizierà a copiare tutti i dati sensibili, avvierà il log della tastiera e copierà le vostre sessioni web in modo da estrapolare il più possibile dalla vostra navigazione.

Se doveste incappare in questa mail, cestinatela immediatamente.