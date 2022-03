Iliad da qualche settimana a questa parte ha inaugurato un nuovo corso della sua storia in Italia. Il gestore francese, infatti, ha presentato al grande pubblico la sua nuova offerta Iliad Box, la tariffa che interessa la Fibra ottica ed il campo della telefonia fissa.

Sul fronte della telefonia mobile, gli utenti che decidono di attivare una promozione con il gestore francese potranno invece ancora contare sulla Giga 120. Questa ricaricabile prevede un costo di 9,99 euro e garantisce chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica, 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Gli abbonati che optano per il provider francese avranno quindi indubbi vantaggi per prezzi e soglie di consumo, al netto però di un compromesso per alcuni servizi legati proprio alla telefonia mobile. Ad esempio, gli utenti Iliad con smartphone Android dovranno rinunciare ai benefici di un’app ufficiale.

Ancora in questi recenti mesi, Iliad ha confermato l’assenza di una sua app ufficiale dai canali del Google Play Store di Android e dell’App Store di Apple. Gli utenti che intendono modificare il loro profilo tariffario devono in tal senso rivolgersi solo ed esclusivamente al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale rappresenta certamente un limite per tutti gli abbonati di Iliad ed è un limite ancora maggiore per i clienti con uno smartphone Android. Sempre nel recente periodo dal Google Play Store sono state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.