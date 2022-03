Euronics non scherza assolutamente, il nuovo volantino lanciato dall’azienda è sicuramente uno dei migliori sulla piazza, per la qualità degli sconti effettivamente applicati, e per la possibilità di appoggiarsi a prodotti dalle prestazioni decisamente elevate.

La campagna promozionale attuale non si discosta troppo da quanto avevamo già visto nelle scorse settimane, poiché comunque permette ad ogni cliente di accedere ai prezzi bassi, a patto che sia disposto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Dovete sapere, infatti, che gli sconti sono stati attivati solamente in alcuni specifici negozi in Italia, verificate personalmente presso la location più vicina alla vostra abitazione.

Euronics: tutte le nuove offerte con i migliori prezzi

Euronics si avvicina alle migliori offerte del periodo, con il lancio di un volantino assolutamente ricco di occasioni e di sconti da non perdere. Al suo interno troviamo un meccanismo che ricorda lontanamente quanto abbiamo già visto da Trony, ovvero i cosiddetti sconti fissi raggiungibili al superamento di determinati tagli di spesa.

L’idea è di offrire agli utenti la più ampia possibilità di scelta, garantendo in cambio una riduzione immediata sullo stesso scontrino, al superamento di una determinata quota limite; più precisamente ricordiamo che sarà possibile ricevere uno sconto di 50, 100, 200 o 500 euro, spendendo rispettivamente più di 450, 650, 1050 e 2300 euro.

Il volantino Euronics discusso nel nostro articolo lo potete visualizzare premendo questo indirizzo, ricordando però le limitazioni di cui vi abbiamo effettivamente già parlato nei giorni scorsi.