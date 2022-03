Deliveroo Hop: ora anche in Italia spesa a casa in 10 minuti, si parte da Milano

Deliveroo Hop è sbarcato anche in Italia. Cos’è? Trattasi del nuovo servizio di Deliveroo in collaborazione con la catena Carrefour. Questo funge da ausilio per tutti coloro che hanno difficoltà a fare la spesa e a portare pesi, consegnando dunque a domicilio i generi alimentari. La città di “lancio” sarà Milano, dopodiché arriverà in tutta Italia. L’obiettivo è quello di portare la spesa (scelta da un catalogo di circa 2.000 prodotti) in “appena 10 minuti”.

Deliveroo Hop: come funziona?

Il nuovo servizio si appoggia ai negozi di alimentari di sola consegna a domicilio che garantiscono:

Maggiore precisione delle scorte : controllo in tempo reale dell’inventario al fine di evitare sostituzioni dei prodotti;

: controllo in tempo reale dell’inventario al fine di evitare sostituzioni dei prodotti; Maggiore velocità : gestione avanzata dei magazzini con conseguente consegna in 10 minuti;

: gestione avanzata dei magazzini con conseguente consegna in 10 minuti; Gamma di prodotti più ampia: ben 2.000 articoli disponibili, inclusi prodotti Carrefour, Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio.

Per la prima apertura le consegne rapide raggiungeranno i quartieri Duomo, Navigli, Colonne e Sant’Ambrogio e ci sarà uno sconto di 10 euro sul primissimo ordine.

Matteo Sarzana, GM di Deliveroo Italia ha dichiarato:

“Deliveroo entra in Italia nel business del quick commerce. Deliveroo Hop migliorerà la nostra offerta di generi alimentari su richiesta, sia per i consumatori che per i nostri partner nel settore dei generi alimentari. Siamo lieti di lanciare il servizio a Milano con Carrefour e ci espanderemo rapidamente in altre città italiane, per soddisfare la crescente domanda dei consumatori.”

Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia, ha invece comunicato: