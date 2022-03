I prezzi da Carrefour sono sempre più bassi ed economici, la nuova campagna promozionale convince con una lunghissima serie di riduzioni, atte a far dimenticare agli utenti le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica.

Spendere poco con Carrefour è davvero decisamente più semplice del previsto, data la presenza di un volantino pensato appositamente per spingere il cliente a recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio, mettendo le mani su prodotti di alto livello. Le caratteristiche di base della campagna non sono troppo diverse dal solito, poiché comunque sarà possibile completare gli acquisti solo in un punto vendita, non online sul sito ufficiale.

Carrefour: che occasioni speciali, i prezzi sono bassissimi

I prezzi attivati da Carrefour sono decisamente più bassi del normale, in questo modo tutti gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di acquistare uno smartphone, spendendo addirittura sui 100 euro.

Avete capito bene, la campagna promozionale ha effettivamente focalizzato la propria attenzione sullo Xiaomi Redmi 9AT, un prodotto disponibile da poco più di un anno, il cui prezzo è stato ridotto addirittura a 119 euro, sempre alle solite condizioni: no brand con garanzia di 24 mesi.

La scheda tecnica ne descrive compiutamente le qualità generali, parliamo di un dispositivo con display IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale, dotato di una batteria da addirittura 5000mAh, perfetta per garantire una durata di utilizzo decisamente superiore alle aspettative. I dettagli dell’ottimo volantino sono stati raccolti direttamente a questo indirizzo.