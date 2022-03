Con il nuovo aggiornamento di Android 13 arrivano anche una serie di funzionalità, tra cui i temi dinamici per le icone delle app di terze parti, la cancellazione automatica, nuovi screen saver e una torcia con modalità Quick Tap. Quest’ultima in particolare presenta alcune opzioni già presenti da anni sui dispositivi Samsung e Apple.

Con Quick Tap gli utenti avranno la possibilità di regolare la luminosità della torcia, oltre a poterla attivare e disattivare. Alcuni dispositivi potrebbero non essere in grado di trarne vantaggio. Ciò è dovuto alle limitazioni imposte dal livello di astrazione hardware della fotocamera (HAL). Una versione successiva individuata nell’anteprima per sviluppatori di Android 13 per Pixel 6 Pro supporterà le due nuove API. Ciò implica che altri OEM dovranno implementare la nuova versione della fotocamera affinché il controllo della luminosità della torcia funzioni, ma potrebbero non farlo.

Android 13: in arrivo la funzione Quick Tap per la torcia, già presente sui dispositivi Samsung e Apple

Il programma Google Requirements Freeze non impone alcuna richiesta di aggiornamento HAL agli OEM per aggiornare i propri dispositivi, quindi potrebbero benissimo riutilizzare implementazioni precedenti. D’altra parte, i dispositivi che vengono lanciati con Android 13 supporteranno questa funzione, ovvero, supponendo che Google richieda il supporto della versione HAL della fotocamera più recente tra i suoi requisiti software attualmente non definitivi.

Se usi un dispositivo Samsung o Apple, probabilmente regoli la luminosità della torcia da anni. L’aspetto interessante è che se Google la rende una funzione già presente sui dispositivi forniti con Android 13, altri produttori Android potranno essere in grado di implementarlo facilmente in modo nativo, piuttosto che come opzione aggiuntiva.