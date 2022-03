Non è fastidioso quando finalmente decidi un film da guardare su Amazon e dice che il video non è disponibile? Ci sono molte ragioni che possono causare questo problema su Amazon Prime Video, come i diritti di streaming per uno spettacolo o problemi tecnici.

Poiché il problema può sorgere per diversi motivi, puoi risolverlo utilizzando diversi metodi. Quindi, diamo un’occhiata a come risolvere il problema.

Come risolvere questo problema

Immagina di guardare una serie e che dopo alcuni episodi vedi un errore che afferma: “Questo video non è attualmente disponibile su Amazon“. Può essere dovuto a un problema tecnico o potresti aver cambiato la tua regione mentre guardavi lo spettacolo.

Puoi utilizzare questo sito per verificare se i server Amazon non funzionano nella tua zona. Il sito mostra graficamente i dati di interruzione delle ultime 24 ore per vari siti di streaming come Netflix, Hulu, Disney+, HBOmax e altri. Indicherà anche il numero di rapporti sulle interruzioni del server per il servizio menzionato.

Inoltre, puoi vedere in quali aree il problema persiste. Alcuni grafici a torta mostrano i dati riguardanti problemi di streaming, buffering, arresto anomalo, accesso e qualità video.

Riavvia il tuo dispositivo o sistema

Non sorprende che sia il metodo più vecchio stile che funziona ancora per vari problemi tecnici. Quindi, se si verifica un problema tecnico con l’app Amazon Prime Video o il tuo dispositivo, riavviarla risolverebbe il problema.

Spegni il dispositivo e il router e scollegalo dalla presa di corrente.à

Attendi uno o due minuti e ricollegalo.

Accendi il dispositivo e apri solo l’app Amazon Prime Video.

Dovrebbe aggiornare in modo efficace la tua app e sarai in grado di eseguire lo streaming senza problemi.