Xbox ha confermato la line-up in uscita per il suo Xbox Game Pass di marzo 2022, inclusa l’aggiunta del gioco Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Come annunciato oggi sul sito web ufficiale di Xbox, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator e Young Souls arriveranno su Xbox Game Pass alla fine di questo mese, il 10 marzo.

Se ti sei perso i Guardiani della Galassia, questa è un’ottima occasione per vederti il film prima di sperimentare il gioco.

Tra gli altri giochi che sono dispobili per il download gratuitamente, ricordiamo anche Far: Changing Tides che è ora disponibile su Xbox Cloud Gaming, console e PC. Inoltre, anche Microsoft Flight Simulator è disponibile per lo streaming anche tramite Xbox Cloud Gaming.

Ecco l’elenco completo dei giochi diretti a Xbox Game Pass per marzo 2022:

Far: Changing Tides: Console e PC (già disponibile per il download)

Microsoft Flight Simulator: Cloud (già disponibile per il download)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console e PC): 3 marzo

Kentucky Route Zero (Cloud, Console e PC): 10 marzo

Simulatore di tosaerba (Xbox One): 10 marzo

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console e PC): 10 marzo

Young Souls (Cloud, Console e PC): 10 marzo

I giochi che lasceranno la piattaforma

Ovviamente, ciò significa che ci sono anche alcuni titoli che lasciano il servizio. Ecco i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 15 marzo:

Nier: Automata

Phogs!

Torchlight III

The Surge 2

Vuoi acquistare uno dei tuoi giochi preferiti? I membri di Xbox Game Pass possono risparmiare fino al 20% di sconto su ogni titolo per aggiungerlo alle proprie raccolte in modo permanente.

Dovrebbero uscire altri giochi per l’Xbox Game Pass nella seconda metà del mese, quindi resta sintonizzato per scoprire gli altri titoli che Microsoft annuncerà.