WindTre, come altri operatori sia nel campo della telefonia mobile che nel campo della telefonia fissa, si prepara ad applicare una serie di rincari per i suoi prezzi. Il gestore arancione per il mese di marzo ha previsto queste modifiche alle sue condizioni.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

La strategia di WindTre è quella di adattarsi ad altri operatori come TIM e Vodafone. In particolare, proprio in virtù di quest’adattamento alle condizioni di altri gestori, per i clienti è prevista una duplice modifica.

Le modifiche previste da WindTre saranno all’insegna della continuità dei consumi. I cambi non saranno quindi diretti sui costi delle promozioni, ma bensì su alcune condizioni delle stesse promozioni. Al tempo stesso, i cambi contrattuali saranno indirizzati solo ai clienti che hanno una ex SIM di 3 Italia.

Il primo cambio di WindTre è presente nelle fasi di rinnovo della propria ricaricabile, laddove gli utenti si ritrovino senza credito utile per procedere con il rinnovo automatico. In questo caso gli abbonati riceveranno soglie senza limiti per telefonate, SMS e Giga internet per un giorno al costo di 0,99 euro, con un possibile rinnovo per un secondo giorno sempre al prezzo di 0,99 euro. WindTre prevede il blocco del traffico solo a partire dal terzo giorno. Il credito a debito sarà invece ripreso alla prima ricarica utile.

I clienti di WindTre avranno ulteriore cambio per le soglie della connessione internet. Laddove gli abbonati dovessero smaltire in anticipo la quota internet della propria ricaricabile, sarà aggiunto di default un Giga extra per la navigazione di rete. Anche in questo caso il prezzo una tantum è di 0,99 euro.