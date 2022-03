Prosegue il costante ed incessante lavori di sviluppo per WhatsApp da parte dei tecnici della chat. Anche in questa prima parte del 2022, gli sviluppatori hanno deciso di puntare ingenti risorse per garantire agli utenti alcuni importanti upgrade. Una serie di novità, a tal proposito, sono in arrivo su Android e iPhone.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

In linea con l’andamento delle precedenti settimane, anche nel futuro a breve termine gli aggiornamenti di WhatsApp riguarderanno in gran parte le note audio. Gli sviluppatori stanno puntando sempre di più su questa funzione, forti anche del grande seguito da parte del pubblico.

Dopo l’upgrade molto apprezzato che ha introdotto la velocità raddoppiata per l’ascolto delle note vocali, a breve gli utenti potranno beneficiare della funzione per la trascrizione testuale delle note vocali. In pratica, gli iscritti alla chat avranno la possibilità di leggere in forma testuale una registrazione audio in arrivo sullo smartphone.

La “lettura” della nota vocale sarà possibile grazie alla messa a punto di un algoritmo avanzato, che andrà a trasformare in parole il contenuto del file multimediale. L’algoritmo ovviamente sarà sviluppato per le diverse lingue attualmente compatibili con le versioni di WhatsApp su Android e iPhone.

Seguendo un itinerario già messo in atto con la riproduzione accelerata delle note vocali, anche questo aggiornamento dovrebbe arrivare su tutti gli smartphone di ultima generazione. La novità verosimilmente sarà disponibile in un primo momento per gli utenti che hanno un Phone e poi successivamente anche per gli utenti con smartphone Android di recente produzione.