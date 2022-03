Per alcuni già clienti di Vodafone è arrivata da poco una iniziativa molto interessante. In particolare, l’operatore telefonico sta permettendo di attivare senza costi l’offerta temporanea denominata Vodafone Infinito 6 Mesi Gratis e, come suggerisce il nome, sarà valida per sei mesi dall’attivazione.

Vodafone Infinito 6 Mesi: la nuova promo disponibile gratis per alcuni clienti per sei mesi

L’operatore telefonico rosso sta permettendo ad alcuni suoi clienti di attivare una nuova promozione temporanea senza alcun costo. Come già accennato, si tratta della promo Vodafone Infinito 6 Mesi ed avrà una durata di sei mesi dalla sua attivazione, dopo di che sarà disattivata in automatico.

La promo in questione include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e giga illimitati anche con connettività 5G alla massima velocità. Non è previsto nessun costo, neanche di attivazione.

Vodafone Infinito 6 Mesi è però un’offerta temporanea che va ad aggiungersi all’offerta già attiva sulla scheda SIM. Con questa promozione, i clienti interessati potranno inoltre sfruttare una delle ultime iniziative proposte dall’operatore telefonico. Potranno infatti richiedere l’abbonamento al Piano Standard di Netflix per tre mesi.

Oltre a questa offerta, alcuni utenti possono attivare anche l’offerta denominata Vodafone Infinito 2 Mesi, che solitamente ha un costo che può variare da 4,99 euro a fino a 14,99 euro. In questo caso, la promo in questione viene spesso offerta gratuitamente per un periodo di tempo di due mesi, al termine del quale viene disattivata in maniera automatica. Ci sono infine anche le offerte denominate Vodafone Infinito 7 Giorni e Vodafone Infinito 12 Mesi.