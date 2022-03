I migliori sconti del volantino Trony riescono davvero a convincere molti utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo nel contempo un livello di risparmio ben superiore a quanto è possibile trovare altrove in Italia.

La campagna promozionale parte dall’offrire al consumatore la più ampia possibilità di scelta, ovvero garantire l’accesso ad un numero elevatissimo di sconti, senza limitare nemmeno l’accessibilità sul territorio nazionale. Coloro che vogliono acquistare potranno difatti recarsi praticamente dove vogliono, senza vincoli regionali.

Trony, che occasioni: i prezzi sono in caduta libera

L’attuale campagna promozionale di Trony si avvicina moltissimo a quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, infatti gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani la possibilità di ricevere uno sconto del 50%, mediante l’acquisto di una coppia di prodotti, a libera scelta nell’intero catalogo aziendale.

L’unica limitazione, se non per qualche brand escluso, riguarda la necessità che i due modelli abbiano un prezzo differente di almeno 5 euro (di conseguenza non potranno essere uguali). Lo sconto sarà pari al 50% del meno caro della coppia, e sarà immediatamente applicato allo scontrino, non consiste quindi in un rimborso o in un buono sconto da utilizzare in un secondo momento.

Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre ogni difetto di fabbrica, e nel caso della telefonia mobile si parla anche di no brand. In altre parole gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, in modo da essere molto più tempestivi degli update dell’operatore telefonico. Ogni altra offerta in merito al volantino Trony, la trovate sul sito ufficiale.