PostePay: correte, avete tempo fino al 31 marzo per usufruire di questo bonus!

Postepay nel tempo ha aggiunto degli aggiornamenti per smartphone/tablet arrivando ad ampliare ulteriormente la propria influenza. Lo dimostra il fatto che ad oggi è possibile effettuare numerose operazioni di ricarica e pagamento di servizi direttamente tramite l’app. Questa consente quindi di inviare denaro con un click.

Qualche anno fa Postepay ha poi deciso di continuare il suo programma di ampliamento attivando la versione proprietaria del Cashback, nonché una forma di rimborso sugli acquisti effettuati nei punti vendita abilitati, tramite l’uso di un codice QR leggibile con l’app stessa. Grazie a Postepay Cashback, ogni 10 euro di spesa/acquisto vi è un ritorno di 1 euro al giorno.

Avete tempo per approfittare di questo servizio fino al 31 marzo 2022. Per giunta in questo periodo l’importo massimo di cashback per ogni singola operazione arriva a 3 euro, ed il limite massimo di 15 euro al giorno. Allora, che aspettate? Correte ad utilizzare il bonus Cashback di Postepay prima che sia troppo tardi!