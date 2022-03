Netflix ha dichiarato che intende sfidare una regolamentazione russa che prevede la tramissione dei canali statali russi.

La società, che a dicembre si è registrata come servizio di streaming in Russia, è tenuta a trasmettere in streaming 20 canali statali russi che incentrati sull’intrattenimento alla programmazione della Chiesa ortodossa russa, secondo quanto riportato in precedenza dal Moscow Times.

“Data la situazione attuale, non abbiamo in programma di aggiungere questi canali al nostro servizio“, ha detto un portavoce di Netflix a Insider.

La presenza di Netflix in Russia è piccola: ha poco meno di 1 milione di abbonati in Russia, sui suoi 222 milioni a livello globale, riporta il Wall Street Journal.

La situazione al momento

Ma il gigante dello streaming sta cercando di far crescere la sua base di abbonati in tutto il mondo dopo il rallentamento della crescita nell’ultimo anno che è rimasto al di sotto delle aspettative di Wall Street.

Secondo il Wall Street Journal, Netflix ha spinto in modo aggressivo per cercare di diventare il servizio numero 1 in Russia. L’anno scorso, ha annunciato il suo primo dramma originale russo in assoluto intitolato “Anna K”, basato sul romanzo classico russo “Anna Karenina” di Leo Tolstoj.

Il governo Russo non ha risposto pubblicamente alle ultime dichiarazioni di Netflix, ma la pubblica sfida alle normative del paese potrebbe minacciare la sua presenza lì.

Altre società di media questa settimana hanno preso provvedimenti contro la Russia in risposta al conflitto in Ucraina.

Disney, Warner Bros e Sony stanno sospendendo le uscite dei film nelle sale in Russia. Inoltre, i media statali russi Russia Today e Sputnik stanno affrontando forti restrizioni, poiché Facebook, Instagram, YouTube e TikTok hanno chiuso loro l’accesso ai social.