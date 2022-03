L’iPhone SE 3 è quasi arrivato, con perdite e voci che sono aumentate negli ultimi mesi. Con l’avvicinarsi della data di rilascio, un nuovo rapporto suggerisce che l’iPhone SE 3 potrebbe già essere in uscita.

L’iPhone SE 2 sembra diventare sempre più difficile da ottenere e ha persino esaurito le scorte negli Apple Store offline. I sondaggi sui negozi condotti nelle principali città degli Stati Uniti rivelano un inventario insufficiente e l’indisponibilità di varianti specifiche del dispositivo. I principali rivenditori canadesi e noti rivenditori britannici come John Lewis e Argos hanno sperimentato uno scenario simile.

iPhone SE 3 potrebbe essere presentato a breve

Anche in Europa la situazione non migliora, con il device che è difficile da acquistare anche tramite i più famosi shop online. Secondo iMore, una fonte di vendita al dettaglio Apple nel Regno Unito ha confermato di aver ricevuto un numero notevolmente inferiore di telefoni iPhone SE 2 dall’inizio di febbraio. Uno è limitato a questo dispositivo, il che implica che le scorte in calo non sono correlate alla scarsità di semiconduttori.

L’iPhone SE 3 dovrebbe essere meno costoso del suo predecessore e potrebbe riutilizzare lo stesso vecchio design. Queste informazioni provengono da uno studio dell’analista John Donovan, che prevedeva che il telefono costerebbe circa 300 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto all’iPhone SE 2.

Inoltre, poiché si dice che l’iPhone SE 3 sia alimentato dalla CPU A15 Bionic, quasi sicuramente sarà dotato di 5G. Al momento non ci sono date ufficiali per il rilascio di questo smartphone, ma Apple potrebbe sorprendere tutti con un annuncio tra qualche settimana.