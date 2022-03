Continuano ad essere particolarmente virali in rete i tentativi di phishing da parte dei malintenzionati e degli hacker. Ad essere colpiti da queste truffe online, sono i correntisti dei principali canali di credito in Italia. Nel corso delle ultime settimane, molti utenti di Intesa Sanpaolo hanno provato sulla loro pelle le conseguenze di tali dinamiche.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Gli hacker continuano ad inviare ai correntisti di Intesa Sanpaolo una serie di mail o degli SMS fasulli. I malintenzionati, nascondendosi dietro la firma dell’istituto di credito, presentano ai lettori scenari molto interessanti, ma allo stesso tempo fasulli, come l’accredito sul conto corrente di somme superiori ai 1000 euro.

I lettori, attratti dalla possibilità di ricevere bonifici molto ricchi sul conto, sono portati a cliccare sui link in allegato ai messaggi. Proprio qui scatta la trappola da parte dei malintenzionati della rete.

I clienti di Intesa Sanpaolo che cliccano su queste mail mettono a serio rischio le loro informazioni riservate. I cybercriminali, infatti, riescono ad avere accesso automatico ai principali dati personali: da questi si arriva in poco tempo al furto d’identità online o alla creazione di account fake.

I clienti di Intesa Sanpaolo che hanno un piano tariffario con TIM, Vodafone e WindTre, sempre in virtù di questi messaggi, potrebbero trovarsi attivati sullo smartphone anche servizi a pagamento molto costosi.

Lo scenario maggiore, ad ogni modo, resta quello per i risparmi. Laddove gli utenti condividono le credenziali per l’home banking, per i malintenzionati ci sarebbe gioco facile nel rubare grandi porzioni di credito sul conto corrente anche in pochi secondi.