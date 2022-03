Per il 2022 il Governo Italiano sta prevedendo lo sblocco di nuovi incentivi. Gli aiuti economici si rivolgeranno al settore delle auto con un fondo in arrivo stimato in quota a 800 milioni di euro.

Mentre si fa sempre più incessante la stretta sul costo del carburante si fa finalmente strada una nuova possibilità di accedere ai bonus. Tutto questo in previsione di stanziamenti che fino al 2030 prevederanno circa un miliardi di auto all’anno. Scopriamo come stanno le cose.

Cambiare auto grazie agli incentivi: in arrivo nuovi aiuti

Non si potrà fare molto a partire da quest’anno. Molti di noi saranno costretti a sottostare alla pressione del nuovo standard Euro 7 incontrando anche il paletto degli aumenti Diesel e Benzina.

Il sostegno all’industria automobilistica ed ai clienti per l’acquisto di nuove vetture ecosostenibili sono finalmente ad una svolta. Per gli incentivi auto il Governo si è limitato a stanziare dei fondi a sostegno dell’automotive. La ripartizione del denaro sarà definita in una fase successiva dal Ministero per lo Sviluppo Economico insieme ai ministeri dell’Economia e della Transizione Ecologica. Per il 2022 serviranno pochi giorni.

Solo dopo la decisione definitiva potremo saperne di più in merito alla destinazione dei fondi così strutturati. Con ogni probabilità si adotterà uno schema simile a quello dei vecchi incentivi con alcuni vincoli legati anche al prezzo della vettura. Il ministro Giorgetti ha infatti annunciato che intende: “presentare un decreto incentivi per l’acquisto di auto ecologicamente compatibili, non solo elettriche perché nella fase di transizione dobbiamo considerare anche altre fonti, come l’ibrido”.

In ogni caso bisogna attendere il provvedimento ufficiale per capire esattamente la destinazione dei fondi per il mercato auto.