Iliad: risposta al Codacons e alle accuse di scarsa trasparenza

Risulterà questa volta molto difficile per Iliad ribaltare Un risultato che sembra più una sentenza. Il Codacons infatti avrebbe infatti accusato il gestore per la pubblicità ingannevole e quindi di scarsa trasparenza.

Iliad, prima di rispondere al comunicato, ci ha tenuto a ricordare che tutte le velocità superiori a 1 Gbit sono collettive, cioè si raggiungono attraverso più porte. iliad ha cablato una rete a 5 Gbit/s e ha un router che permette di utilizzare tutta la velocità, proprio grazie all’utilizzo di più porte. Indi per cui, quando si naviga a 1 Gbit/s non si ha un device che va a 1 Gbit/s ma è la velocità massima che si può raggiungere.

Iliad: arrivano problemi dal Codacons, ecco il comunicato

Da un’analisi più approfondita il modem che consegnato ai clienti supporta tale velocità promessa, ma solo come “velocità complessiva”, concetto assolutamente incomprensibile per qualsiasi consumatore. I 5 Giga pubblicizzati infatti sono solo teorici e sostanzialmente impossibili da raggiungere nell’uso normale che un consumatore fa della connessione domestica e della connessione ad internet.

Solo una minima parte di questi 5 Gigabit al secondo è infatti utilizzabile per l’uso più comune che si fa della connessione ad internet, quello cioè della connessione wifi. Più precisamente solo 500 megabit dei 5 Giga promessi sono utilizzabili in WiFi, ovvero solo il 10% della prestazione pubblicizzata. E se si collegano più apparati in wifi tale disponibilità di banda e di velocità di connessione va addirittura condivisa riducendosi ulteriormente.

I 5 Gigabit al secondo che Iliad pubblicizza in realtà si potrebbero raggiungere solo tramite la connessione temporanea di più computer alle singole porte Ethernet del modem. Ma nessuno di noi fa un utilizzo simile dei computer e degli altri apparecchi domestici collegati in rete: l’esperienza comune ed abituale è quella di collegare comodamente tali apparecchi al wifi di casa.

Arriva la risposta di Iliad che chiarisce la situazione

“iliad ha sempre comunicato in modo chiaro e trasparente verso i consumatori e riteniamo che il contenuto della proposta per la fibra iliad così come la sua comunicazione siano orientati a rendere semplici e chiare anche questioni tecniche e complesse. Raccogliamo in ogni caso e come sempre, ogni spunto che riteniamo utile a migliorare, dato l’avvio dell’offerta nel segmento della fibra con l’obiettivo di rendere sempre soddisfatti i nostri utenti”.