Iliad è l’operatore maggiormente attivo in Italia in questa prima parte del 2022. Il gestore francese ha sorpreso tutti i clienti non più di poche settimane fa, con l’arrivo delle prime proposte per la Fibra ottica e per la telefonia fissa.

I clienti che decidono di sottoscrivere una tariffa ricaricabile con Iliad, inoltre, hanno ora la possibilità di sottoscrivere una grande iniziativa come la Giga 120. Quest’offerta prevede un costo mensile di 9,99 euro e garantisce consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 120 Giga navigare in rete.