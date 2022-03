La Cina nell’ultimo decennio a incredibilmente intensificato le proprie campagne spaziali, arrivando a competere tranquillamente con le maggiori potenze alla conquista dello spazio, ovviamente parliamo di America e Russia, il tutto è però iniziato da ciò che ci è più vicino, ovviamente la Luna, con il rover Yutu-2 che vaga sulla sua superficie costantemente in cerca di scoperte interessanti, recente è ad esempio la scoperta di una roccia di forma cuboide che all’inizio aveva impressionato i maggiori amanti della teoria aliena.

A distanza di oltre un mese a quanto pare Yutu-2 ha deciso di far parlare nuovamente di se, ha infatti recentemente individuato dei globuli vetrosi sulla superficie lunare che hanno parecchio interessato gli studiosi, vediamo insieme cosa è emerso.

I globuli vetrosi più grandi mai visti

Il team ha esaminato numerose fotografie scattate dal rover e ha constato la presenza di numerosi globuli traslucidi vetrosi di forma sferica o a manubrio appollaiati sulla superficie lunare, probabilmente la loro formazione è dovuta a fenomeni di impatto di materiale extra-lunare come polveri o piccole masse che in seguito alle alte temperature di impatto e alle pressioni hanno vetrificato, la loro composizione è altamente probabile sia di materiali ferrosi come anortositi, teoria che quadrerebbe dal momento che questo tipo di materiale spesso da come risultato dei globuli vetrificati a seguito di impatti ad elevata energia, resta da definire si tratti di sfere nate da un impatto arcaico terrestre o legato ad un impatto con materie esterne, gli scienziati dovranno attendere di conoscere la composizione precisa.