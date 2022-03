Si tratta di un edificio super tecnologico e futuristico in Ucraina, progettato da Sergey Makhno Architects, che potrebbe offrire al Presidente Zelensky un alloggio sicuro e autonomo per diversi mesi.

Nessuna notizia sugli spostamenti

Il presidente Zelensky non intende abbandonare la patria. Continuano le comunicazioni con diversi Tweet e video messaggi, con il suo esercito e i rappresentanti diplomatici di Usa e UE.

Al momento non si conosce la sua posizione, né si sa da dove stia operando.

Nonostante abbia più volte dichiarato di non voler abbandonare il territorio Ucraino, i paesi Nato hanno comunque offerto la possibilità di trasferimento d’emergenza, per metterlo in sicurezza fuori dal terreno di battaglia.

Come riferito dalle principali testate giornalistiche nazionali la Russia avrebbe messo in campo un corpo di 400 soldati super addestrati in incognito, col compito di scovare e assassinare il presidente.

Al momento, per fortuna, sembra che il tentativo non sia riuscito e diversi soldati di questa élite pare siano stati catturati dall’esercito Ucraino.

Sui social c’è chi ha ipotizzato che il Presidente possa trovarsi in una residenza segreta super tecnologica, appositamente progettata per queste evenienze.

Il Plan B di Sergey Makhno Architects

Questo edificio, denominato Plan B, è pensato per dare rifugio sicuro e protezione in caso di Guerra.

Non è chiaro se il progetto sia effettivamente concluso o meno, o se questo sia tenuto segreto per ovvie ragioni.

Si tratterebbe di un edificio futuristico appena visibile in superficie, che si espanderebbe per 15 metri sotto terra nella sua interezza.

Al suo interno vi sarebbero diverse stanze con varie funzioni emergenziali, come un orto realizzato con luci artificiali per garantire il cibo per mesi.

Tutti gli ambienti secondo il progetto dovrebbero avere una forma circolare per evitare di dar l’impressione di un ambiente costretto, tipico delle mura domestiche.

La struttura progettata, interamente in cemento armato, è del tutto indipendente per l’approvvigionamento idrico che avviene attraverso il pozzo, scavato nella parte più bassa della casa.

Ci sarebbero inoltre vari sistemi di sicurezza, come la filtrazione continua dell’aria e una camera di disinfezione all’ingresso del bunker, per non contaminare l’ambiente con virus e batteri esterni.

La parte esterna, quella che affiora in superficie, ospiterebbe invece un eliporto utile per evacuazioni di emergenza.

Ovviamente, qualora questa struttura dovesse esistere veramente potrebbe essere di importanza strategica. Al momento tuttavia si tratta solo di supposizioni e fantasie, mosse sui social per questo futuristico progetto.