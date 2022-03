Google lavora costantemente per ottimizzare il Play Store e, di solito, le modifiche aiutano a migliorare l’esperienza utente complessiva. Detto questo, non tutte le modifiche sono efficaci.

Diversi report su Reddit evidenziano che i dettagli sull’ultimo aggiornamento di molte app sono scomparsi ancora una volta sul Play Store. Questo aspetto per quanto possa sembrare banale, complica la gestione delle applicazioni. Senza quel piccolo trafiletto è impossibile sapere se ci sono aggiornamenti disponibili per una determinata app. È un passo indietro significativo per Google, che apparentemente aveva smesso di testare questo cambiamento dopo il contraccolpo degli utenti lo scorso autunno.

Google Play Store: cambiamenti inaspettati nella gestione delle applicazioni

Anche la sezione Novità di ogni app, che mostra il registro delle modifiche fornito dallo sviluppatore, è scomparsa per alcuni, mostrando un messaggio generico “Nessuna informazione” al suo posto. Sembra che queste modifiche siano spesso entrambi presenti, quindi se noti che mancano informazioni sull’ultimo aggiornamento di un’app, è probabile che la tua sezione Novità sia vuota.

È possibile che questa modifica non sia intenzionale da parte dell’azienda. Alcuni ipotizzano che un bug presente nell’ultima patch sia il vero responsabile. Tuttavia, queste modifiche sono state testate in precedenza. L’azienda le ha messe da parte dopo aver ricevuto feedback negativi, ma potrebbe aver cambiato idea. Il parere degli utenti potrebbe essere sufficiente per evitare che accada. Per il momento, sembra che la versione web del Play Store debba ancora essere modificata. Se stai cercando una soluzione alternativa, avvalerti della versione web del Play Store è la soluzione migliore.