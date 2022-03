Gli sconti che potete trovare in questi giorni da Expert sono veramente assurdi, nascondono al proprio interno prezzi bassissimi pensati appositamente per invogliare i tanti consumatori ad affidarsi al rivenditori, per i propri acquisti di tecnologia.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i prodotti sono disponibili anche sul sito, con spedizione però a pagamento presso il domicilio (è necessario aggiungere una piccola quota a quanto vedete a schermo). Per risparmiare sotto questo punto di vista, è sempre possibile richiedere la consegna diretta in negozio.

Expert, che offerte: ecco i prezzi più bassi

Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti nei punti vendita Expert, la madre delle riduzioni è forse quella applicata direttamente al Galaxy S21 FE, un modello estremamente recente, in vendita a soli 549 euro. Prezzo assolutamente interessante, date le prestazioni offerte dal prodotto, e la sua recentissima commercializzazione sul territorio.

Sempre parlando di fascia alta, troviamo anche l’Apple iPhone 13, un top di gamma a tutti gli effetti, per il quale però sono necessari 939 euro per l’acquisto definitivo. Le restanti offerte sono legate a prodotti più economici, quali sono TCL 20Y, Realme C21Y, Oppo A94, Motorola E20, Vivo Y33s, Oppo Find X3 Neo (a soli 499 euro), Realme GT Neo 2, Xiaomi Redmi Note 11 e similari. Ogni altra considerazione in merito al corrente volantino Expert, viene rimandata alle pagine che trovate qui.