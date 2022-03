Il volantino Euronics non finisce mai di stupire gli utenti, proprio in questi giorni ha difatti lanciato una serie di riduzioni di prezzo con le quali tutti possono confrontarsi, nell’idea di riuscire a spendere poco, per acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Le occasioni, purtroppo, non sono propriamente alla portata di ogni singolo utente, proprio perché è un volantino tecnicamente limitato a specifici punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Per approfittare degli sconti sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, senza nemmeno avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale.

Euronics: nuove offerte con il volantino più pazzo

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, grazie al nuovo volantino (visionabile direttamente qui), i fortunati consumatori si ritrovano ad avere la possibilità di ricevere sconti fissi, dipendenti dal livello di spesa effettivamente raggiunto. Il meccanismo non si discosta troppo da quanto avevamo visto da Trony nelle scorse settimane, e consiste nell’offrire al cliente la possibilità di aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, ricevendo in cambio una riduzione applicata nell’immediato sullo scontrino stesso.

I tagli che sarà necessario superare sono 2300, 1050, 650 e 450 euro, in cambio Euronics provvederà a scontare lo scontrino rispettivamente di 500, 200, 100 e 50 euro. Il corrente meccanismo non è cumulabile, ciò sta a significare che non sarà possibile sommare gli sconti ricevuti, ma saranno sempre chiari e distinti. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, premete esattamente questo link.