Elden Ring è un nuovissimo action-RPG di FromSoftware e Bandai Namco sviluppato in un mondo aperto con molti dungeon da esplorare e boss opzionali da combattere.

Tuttavia, i grandi giochi spesso presentano alcuni bug, e questo non fa eccezione. Ultimamente, molti giocatori hanno riscontrato un errore strano che coinvolgeva gli NPC durante le battaglei: ecco come risolvere il bug dei nemici invisibili in Elden Ring.

Prima di tutto, prova a ricaricare l’area in cui ti trovi. Dirigiti al più vicino sito della grazia e riposati per resettare i nemici, o viaggia velocemente da qualche altra parte e torna indietro, e vedi se questo risolve il problema.

Assicurati che i tuoi driver grafici siano aggiornati

Se stai utilizzando una scheda NVIDIA, puoi utilizzare GeForce Experience per aggiornare rapidamente i tuoi driver, oppure visitare il sito web di AMD e verificare che i tuoi driver siano stati aggiornati all’ultima versione.

Inoltre, prova a verificare l’integrità dei tuoi file di gioco tramite Steam.

Nel client Steam, fai clic con il pulsante destro del mouse su Elden Ring e seleziona Proprietà. Fai clic sull’opzione File locali, quindi fai clic su Verifica integrità e lascia che Steam faccia le sue cose. Se tutto ciò fallisce, esci dal gioco e ricaricalo.

Il bug dei nemici invisibili può essere davvero fastidioso in quanto non sarai affatto in grado di vedere nemici e ciò potrebbe facilmente causare molte morti mentre stai esplorando. I metodi sopra elencati non sono garantiti per risolvere il problema, ma alcuni utenti hanno segnalato il successo con loro, quindi vale comunque la pena provarli.

Se il problema persiste su PC anche dopo aver provato tutti i metodi precedenti, potrebbe trattarsi di dover attendere che FromSoft lo risolva.