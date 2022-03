L’invasione russa dell’Ucraina si sta trasformando in un vantaggio per i possessori di Bitcoin, ora utilizzata come valuta digitale in un momento di crisi.

Il bitcoin è balzato di oltre il 15% lunedì quando il Dipartimento del Tesoro ha annunciato sanzioni contro la banca centrale russa e ha congelato alcuni asset russi. Le misure statunitensi vietano agli americani di effettuare transazioni con la banca centrale russa, il suo National Wealth Fund e il Ministero delle finanze. Altri paesi hanno annunciato misure simili.

Il bitcoin è crollato sotto i 35.000 dollari la scorsa settimana quando la Russia ha invaso l’Ucraina e i paesi hanno iniziato a imporre sanzioni alla Russia, innescando una vendita di azioni e altri asset rischiosi.

Ma ora i mercati sembrano vedere la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia come un nuovo modo di guadagnare con le criptovalute.

L’Ucraina ha iniziato a ricevere donazioni in criptovalute da sostenitori per la sua difesa contro la Russia. Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, il governo ucraino e le organizzazioni non profit che sostengono le sue forze armate hanno raccolto quasi 23 milioni di dollari in criptovalute da oltre 24.000 donatori.

Ecco la risposta dell’Ucraina

Gli ucraini, nel frattempo, potrebbero rivolgersi alle stablecoin, token progettati per mantenere un valore fisso, poiché devono affrontare restrizioni sui cambi, prelievi bancari e trasferimenti di denaro elettronico imposti dalla Banca nazionale ucraina. Stablecoin come USDT e USDC sono stati scambiati a premi del 10%-13% su Kuna, una piattaforma di scambio popolare in Ucraina.

“Ci sono molti elementi positivi in ​​questa storia“, ha affermato Marc LoPresti, amministratore delegato di Strategic Funds, un gestore di hedge fund con fondi crittografici nel suo portafoglio. “In Turchia, molte persone hanno evitato la devastazione finanziaria stanziando valute decentralizzate come Bitcoin. Lo stai vedendo nel contesto di Ucraina e Russia: viene utilizzato per scopi umanitari”.

Ma Bitcoin e altre criptovalute possono anche essere utilizzate da individui o società russe per eludere le sanzioni. Crypto non opera attraverso i canali bancari tradizionali; invece, le transazioni vengono elaborate su registri decentralizzati chiamati blockchain.

Gli individui accedono alle criptovalute attraverso uno scambio centralizzato e possono quindi trasferire le loro partecipazioni in un portafoglio digitale, che è essenzialmente solo un indirizzo Internet. Mentre i portafogli hanno indirizzi che possono essere visualizzati e tracciati su blockchain, associare un indirizzo di portafoglio ad un individuo non è così facile.

Proprio per questo domenica l’Ucraina ha chiesto ai principali scambi di criptovalute di bloccare gli indirizzi degli utenti russi.

Ciò ha suscitato una risposta da parte del CEO di Kraken Jesse Powell su Twitter. “Capisco il motivo di questa richiesta ma, nonostante il mio profondo rispetto per il popolo ucraino, @krakenfx non può bloccare i conti dei nostri clienti russi senza un obbligo legale“, ha scritto.