Spendere poco con Coop e Ipercoop è decisamente più semplice di quanto effettivamente si avrebbe mai pensato, grazie sopratutto alla presenza di una campagna promozionale di altissimo livello, in grado di scontare i migliori prodotti in circolazione.

Il volantino non si allontana dalle precedenti soluzioni dell’azienda, ciò sta a significare che i prodotti sono stati scontati solamente in negozio, e non sul sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, tuttavia, i prodotti sono sempre distribuiti nella loro variante no brand, e con alle spalle una interessantissima garanzia di 24 mesi, che permette di riparare gratuitamente ogni difetto di fabbrica.

Coop e Ipercoop: prezzi incredibili con i migliori prodotti in offerta

Un risparmio così elevato era da tanto tempo che non lo vedevamo da Coop e Ipercoop, sebbene comunque la maggior parte dei prodotti inclusi all’interno dell’ultimo volantino, siano tutti legati alla fascia medio-bassa, ovvero con prezzi che non vanno oltre i 300 euro.

Per essere sicuri di riuscire a spendere pochissimo, dovete comunque affidarvi a Galaxy A52, Galaxy A12 o anche Realme C11 2021 e Realme 8i, tutti con prezzi che oscillano da un minimo di 89 euro, fino ad un massimo di 259 euro. Le condizioni di vendita sono pressoché invariate, parliamo quindi di smartphone no brand, con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi.

Se volete invece conoscere da vicino tutte le altre offerte del volantino Coop e Ipercoop, non perdetevi le nuove promozioni che abbiamo raccolto per comodità direttamente nelle pagine che trovate qui.